Okan Buruk: Mönchengladbach yenilmez bir takım değil

Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi grup son haftasında B. Mönchengladbach ile oynanacak mücadele öncesi basın toplantısı düzenledi. Okan Buruk maç hakkında çarpıcı ifadeler kullanırken kendi oyuncularını oynamak istediklerini söyledi. Sakat oyuncusu bulunmayan rakip takım teknik direktörünü kıskandığını ifade etti.

Okan Buruk, "Beraberliği korumak için oynayacaklarını düşünmüyorum. İki takımda kazanmak için oynayacak, elimizden geleni yapıp yarın kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Okan Buruk sözlerine şöyle devam etti.

"Marco Rose'yi kıskandım"

"Yolda gelirken rakip teknik adamın basın toplantısını okudum ve biraz kıskandım. Tam kadro olacağız dedi ancak bizde eksikler var. Ancak şunu da söylemek lazım, bizim şu an elimizde olan oyunculara tabii ki güveniyorum ve onların sahaya çıkınca en iyisini yapacağını biliyorum"

"Almanya'da liderliği hak eden bir takım"

"Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Form grafiği yükselen ve Almanya'da lider bir takım. Bunu da hak eden bir takım. Öncelikle burada biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Hangi 11 ile çıkacaklarını bilmiyoruz. Onun dışında duran top konusunda Bundesliga'da da çok gol attılar. Bu konuda tabii önlem alacağız ama kendi oyunumuzu da oynamak istiyoruz."

"Son maça kadar işi getirmek önemliydi"

"Seçeneklerimiz arasında bir beraberlik fırsatı olsa iyi olabilirdi. Demin yine söyledim zaten B. Möchengladbach her zaman kendi oyununu oynayan bir takım. Bizde maçı kazanmak istiyoruz. Burada ilk maçını Wolfsberger karşısında 4-0 kaybetmiş bir takım ama aynı zamanda Bayern Münih'i yenmiş bir takım. Biz ümitlerimiz koruyoruz. Tabii son maça kadar işi getirmek önemliydi. Roma ve B. Möchengladbach'ın olduğu grupta buralara getirmek önemliydi."

"B. Mönchengladbach yenilmez bir takım değil"

"İlk maça göre B. Mönchengladbach'ın daha iyi durumda olduğunu söylemek lazım. Formasyonunu değiştiren bir takım olduğunu biliyoruz. Bizde rakip analizi yaptık ve onların yenilmez bir takım olmadıklarını biliyoruz. Daha önce yenildiler"