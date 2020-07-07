Okan Buruk, Abdullah Avcı'yı geçti! 31.haftada lider..
Başakşehir 31.hafta maçında Denizlispor'u 2-0 yendi ve 31.haftayı 66 puanla lider geçti. Başakşehir böylece tarihinde ilk kez 31.haftada zirvede yer alırken yine bu hafta itibariyle en yüksek puanına ulaştı. Başakşehir Abdullah Avcı yönetiminde üst üste üç sezon 31.haftada 66 puan, 65 puan ve 63 puan almış ancak zirvede yer almamıştı
Başakşehir 31.hafta maçında Denizlispor'u sahasında 2-0 yendi ve puanını 66 puan yapıp haftayı lider tamamladı. Başakşehir böylece tarihinde ilk kez 31.haftada zirvede yer alırken yine 31.haftalar itibariyle en yüksek puanını yineledi. Başakşehir, deneyimli teknik adam Abdullah Avcı yönetiminde üst üste üç sezon 31.haftada sırasıyla 66 puan, 65 puan ve 63 puan almış ancak zirvede yer almamıştı
Okan Buruk ise 66 puanla bitime 3 hafta kala Başakşehir'i liderlik koltuğuna taşıdı. Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde de takımının son 16 turuna taşıyıp yine kulüp tarihinin en başarılı performansına ulaştı
- 2019-2020 31.hafta / Başakşehir 66 puan Lider
- 2018-2019 31.hafta / Başakşehir 63 puan ikinci (averajla)
- 2017-2018 31.hafta / Başakşehir 65 puan ikinci (bir puan farkla)
- 2016-2017 31.hafta / Başakşehir 66 puan ikinci (iki puan farkla)
- 2015-2016 31.hafta / Başakşehir 50 puan dördüncü
- 2014-2015 31.hafta / Başakşehir 54 puan dördüncü
fanatik.com.tr / Tolga Kuru