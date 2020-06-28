Okan Buruk, 2 değişiklikle Galatasaray karşısına çıktı

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, 28. haftadaki MKE Ankaragücü müsabakasının 11’ine göre 2 değişiklik yaptı.

Genç teknik adam, Galatasaray karşısına takımını, Mert Günok, Junior Caiçara, Carlos Ponck, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Mahmut Tekdemir, Danijel Aleksic, Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Robinho ve Enzo Cerivelli 11’i ile çıkardı.

Okan Buruk, yedek kulübesinde ise Volkan Babacan, Mehmet Topal, Fredrik Guldbrandsen, Eljero Elia, Demba Ba, Aziz Eraltay, Uğur Uçar, Berkay Özcan, Emre Kaplan ve Gökhan İnler’e yer verdi.

Buruk, geçen haftaki MKE Ankaragücü müsabakasına ilk 11’de başlayan Demba Ba’yı yedeğe çekerken, bu futbolcunun yerine Robinho’yu oynattı. Başarılı teknik adam, cezalı olan Martin Skrtel’in yerine ise savunmanın ortasında Ponck’u görevlendirdi.