Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da yeni teknik direktör Marius Sumudica, sahaya indi. İrfan Buz'un ayrılığı sonrası geçtiğimiz günlerde Sarı Kırmızılı ekiple sezon sonuna kadar anlaşma yapan Rumen teknik adam, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
Doğu ekibinden yapılan açıklamada, ''Teknik Direktörümüz Marius Sumudica takımımızla birlikte ilk antrenmanına çıktı.'' ifadeleri kullanıldı.
Malatya temsilcisi, Sumudica yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman ile yarın oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını da tamamladı.