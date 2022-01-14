Süper Lig 'in 21. haftasında konuk ettiği Göztepe 'ye 2-1 mağlup olan ÖK Yeni Malatyaspor'da galibiyet hasreti 11 maça yükseldi. 15 puanla ligin son sırada yer alan Malatya ekibinde teknik direktör Marius Sumudica, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısına katılamadı.

'Kulüp doktorumuzla beraber içeride'

Rumen teknik adamın yardımcısı Gabriel Margarit, Sumudica'nın kulüp doktoruyla beraber içeride olduğunu açıkladı, ''Sumudica için de onun adına özür diliyorum kendisi gelemedi, kendisi çok kötü şu anda kulüp doktorumuzla beraber içeride" ifadelerini kullandı.

Malatyaspor'u Süper Lig'de tutmak için her şeyi yapacaklarını vurgulayan Margarit'in açıklamaları şu şekilde:

''İlk 15 dakikada 1-0'ı yakalamıştık. Bir penaltı oldu, o penaltıdan sonra takımda bir anda özgüven eksikliği ortaya çıktı. Bu maçla beraber bazı yeni oyuncularımız aramıza katılmıştı. Bir iki antrenmanla beraber onları takıma adapte etmek tabii ki kolay değil. İlk 11'e aldık çünkü yeni bir kana ihtiyacı olduğunu düşündük, onlarla başladık bu oyuna. Önümüzdeki günlerde yeni oyuncularda gelecek. Hep beraber her şeyi deneceğiz bu ligde, Süper Lig'de tutmak için her şeyi yapacağız.''



