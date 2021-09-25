Süper Lig 'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Üst üste 4. mağlubiyetini alan Malatya ekibinde teknik direktör İrfan Buz, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Deplasmanda çok fazla gol pozisyonuna girmelerinin önemli olduğuna dikkat çeken Buz, "Futbolcular elinden gelen her şeyi yaptı. Genel anlamda böyle bir skoru hak ettiğimizi düşünmüyorum. Farklı bir galibiyet alabilirdik. Çok üzgünüz. Deplasmanda bu kadar net pozisyonlar yakaladığınız zaman atmanız gerekiyor. Maçın hakkı bu değildi. Zaman zaman futbolun içinde bu kısmetsizlikler oluyor. Bunu da kırmak zorundayız." şeklinde konuştu.



