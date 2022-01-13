ÖK Yeni Malatyaspor, Okechukwu Azubuike transferini açıkladı

Süper Lig 'de topladığı 15 puanla son sırada yer alan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, transferde atağa kalktı. Crotone'den Godfred Donsah'ı kadrosuna katan Sarı Kırmızılılar, ikinci hamlesini Okechukwu Azubuike ile yaptı. Malatya ekibi, bonservisi Başakşehir'de bulunan ve sezonun ilk yarısını Sivasspor 'da geçiren Azubuike'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, takımımızda daha önce de forma giyen Azubuike Okechukwu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamıştır. Azubuike’ye hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

İlk Avrupa deneyimini Malatyaspor'da yaşayan ve 2015-2018 yılları arasında Sarı Kırmızılı formayı giyen Nijeryalı ön libero, Doğu ekibinde TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Malatyaspor, Ağustos 2015'te 200 bin Euro'ya aldığı Azubuike'yi Ağustos 2018'de 2 milyon Euro bonservisle Mısır ekibi Pyramids'e göndermişti.

Pyramids dönemi sonrası Çaykur Rizespor 'la Süper Lig'e dönen 24 yaşındaki oyuncu, 2019'da Başakşehir'e kiralandı. Turuncu Lacivertli ekip, genç oyuncunun bonservisi Ağustos 2020'de 1.5 milyon Euro'ya Pyramids'ten alırken Azubuike, Başakşehir'in şampiyon kadrosunda yer aldı. 2021/22 sezonunun ilk yarısını Sivasspor'da kiralık geçiren Nijeryalı, sezonu eski takımı Malatyaspor'da tamamlayacak.