ÖK Yeni Malatyaspor, Giresunspor maçına hazır

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig ’in 13. haftasında yarın deplasmanda GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri’ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda, futbolcular taktik çalıştı. Malatya ekibi, Giresun temsilcisiyle yarın saat 16.00’da Çotanaklar Spor Kompleksinde karşılaşacak.