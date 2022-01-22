ÖK Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-1

Süper Lig 'in 23. haftasında Beşiktaş , deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Son iki haftada galibiyet alan siyah beyazlılar, 11 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk oldu. Normal şartlarda 21 Ocak Cuma günü oynanması planlanan karşılaşma, Yeni Malatyaspor'un hafta içinde oynadığı maçın ertelenmesi nedeniyle 22 Ocak Cumartesi gününe alındı.

Mücadeleye Beşiktaş etkili başladı. İlk yarıda siyah beyazlılar rakip kalede gol aradı ancak aradığı golü bir türlü bulamadı. Malatyaspor ise rakibinin atağını karşılayarak ilk 45'i geçirdi.

Mücadelenin ikinci yarısında Malatya oyunu dengelemek istedi. Beşiktaş 61. dakikada Alex Teixeira'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Bu golden sonra Yeni Malatyaspor ataklarını sıklaştırdı. Tetteh ve Adem Büyük'ün de sonradan oyuna dahil olmasıyla ataklarını sıklaştıran Malatya 84. dakikada Adem Büyük'ün penaltı golüyle durumu 1-1'e getirdi.

Mücadelenin geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 2' Beşiktaş tehlikeli geldi. Ceza sahasının sol çaprazında Rıdvan Yılmaz savunma arkasına pasını gönderdi. Josef de Souza topa hareketlendi. Boş pozisyondayken kontrolünü sağlayamadı. Top kaleci Ertaç'ta kaldı.

⏱ 5' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Ghezzal köşe vuruşunu ceza sahasına gönderdi. Orada boş pozisyonda olan Kenan Karaman şutunu çekmek istedi ancak yavaş bir şut çıkınca kaleci Ertaç topu kontrol etmekte zorlanmadı.

⏱ 6' Bu kez Yeni Malatyaspor etkili geldi. Kontratakla siyah beyazlıların kalesine paslarla gelen Malatyaspor'da Dicko topla birlikte ceza sahasında buluştu. Pozisyonunu düzelttikten sonra şutunu attı ancak meşin yuvarlak Ersin'de kaldı.

⏱ 11' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sol kanattan bindirme yapan Rıdvan topu önünde bulur bulmaz geriye müsait pozisyondaki arkadaşını pasını gönderdi. Kenan Karaman'ı geçen top penaltı noktasının az gerisinde kaldı. Teixeira topa yetişerek şutunu attı kaleci Ertaç gole izin vermedi.

⏱ 15' Siyah beyazlılar bu dakikalarda sol kanadı iyi kullanıyor. Ghezzal yine savunma arkasına hareketlenen Rıdvan'a pasını gönderdi. Rıdvan sol köşeden ceza sahasına girip arka direğe yerden pasını göndermek istedi ancak kaleci Ertaç Özbir çıkarak tehlikeyi önledi.

⏱ 19' Beşiktaş etkili ataklarını sürdürmeye devam ediyor. Orta alanda Pjanic sağ köşedeki boş pozisyondaki takım arkadaşı Rosier'e pasını gönderdi. Rosier, penaltı noktası üzerindeki Josef'e pasını attı. Brezilyalı futbolcu gelişine şutunu attı, Batshuayi önüne gelen topa topuğuyla vurdu ancak top direğin yanında auta çıktı.

⏱ 22' Beşiktaş, Yeni Malatyaspor yarı alanında topla oynamayı sürdürüyor. Miralem Pjanic, yaklaşık 30 metreden şutunu attı top üst direğin üstünde az farkla auta çıktı.

⏱ 25' Bu kez Malatyaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanatta Mustafa Eskihellaç çok sert bir şut çekti, top direkten geri geldi.

⏱ 45' Josef de Souza 40. dakikada sol arka adalesinde problem hissettiği için oyundan çıktı. Josef'in yerine Atiba oyuna dahil oldu.

⏱ 49' Beşiktaş Rıdvan Yılmaz ile gole çok yaklaştı. Pjanic'ten savunma arkasına gönderilen topla kaleci ile karşı karşıya kalan Rıdvan şutunu attı top yandan auta çıktı.

⏱ 59' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ kanatta Ghezzal rakibinden topu kapıp bindirme yapan Atiba'ya pasını gönderdi. Kanadalı futbolcu ceza sahasındaki Batshuayi'yi gördü. Golcü futbolcu şutunu çekti ancak top yandan auta çıktı.

⚽ GOL | 61' Beşiktaş, Alex Teixeira'nın golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanatta Batshuayi ve Ghezzal'in baskısı taç kazandırdı. Ghezzal taçı hızlı kullandı. Batshuayi topal birlikte ceza sahasına girdi ve içeri ortasını yaptı. Brezilyalı futbolcuya sadece gelen topa dokunmak kaldı. Bu gol ile siyah beyazlıların rakibi karşısında 1-0 öne geçti.

⏱ 77' Beşiktaş direğe takıldı. Savunma arkasına gönderilen topu Batshuayi ceza sahası içerisine indirdi. Genç futbolcu Emirhan İlkhan gelişine topa dokundu, top direkten geri geldi. Sonrasında Malatyaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

⏱ 83' Yeni Malatyaspor, Necip Uysal'ın Tetteh'e yaptığı hareket sonrasında penaltı kazandı.

⚽ GOL | 84' Yeni Malatyaspor'da penaltıyı kullanmak üzere Adem Büyük topun başına geldi. Adem şutunu attı ve Malatya'ya 1-1'lik eşitliği getirdi.

⏱ 89' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Orta sahanın az ilerisinden Pjanic serbest vuruş kullandı. Ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya Vida kafa vuruşunu yaptı top direkten geri döndü. Dönen topa Batshuayi şutunu attı, top direğe çarparak auta çıktı. Beşiktaş net pozisyonu gole çeviremedi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Ekrem Kan xx, İbrahim Bozbey xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Sadık xx, Semih xx, Philip xx (Tetteh dk. 66), Mehdi xx, Hafez xx, Mustafa xx (Kenan dk. 88 ?), Azubuike xx, Aabid x (Mallan dk. 74 ?), Chouiar xx, Dicko xx (Adem dk. 66 xx)

Yedekler: Abdulsamed, Buğra, Mert, Jospin, Miraç, Muhahmed

Teknik Sorumlu: Gabriel Margarit

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Necip xx, Vida xx, Rıdvan xx, Josef xx (Atiba dk. 44 xx), Pjanic xx, Ghezzal xx, Teixeira xx (Güven dk. 66 x) Kenan xx (Emirhan dk. 66 x), Batshuayi xx

Yedekler: Emre, Montero, Oğuzhan, Gökhan, Can, Larin, Serdar

Teknik Direktör: Önder Karaveli

Goller: Adem (dk. 84 pen.) (Yeni Malatyaspor), Teixeria (dk. 61) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Gabriel Margarit (Teknik Sorumlu) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Adem, Hafez (Yeni Malatyaspor), Teixeira, Rıdvan (Beşiktaş)



