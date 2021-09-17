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OK Jedinstvo-Aris maç sonucu: 3-0

Kadınlar voleybolda şampiyon olacak takımın CEV Challenge Kupası’na katılacağı Balkan Kupası’nda Sırbistan’dan OK Jedinstvo, Yunan temsilcisi Aris’i 3-0 yendi.

17 Eylül 2021, Cuma 18:01 Son Güncelleme:
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OK Jedinstvo-Aris maç sonucu: 3-0

 Kadınlar voleybolda şampiyon olacak takımın CEV Challenge Kupası’na katılacağı Balkan Kupası’nda Sırbistan’dan OK Jedinstvo, Yunan temsilcisi Aris’e set vermedi. Kuşadası Uğur İnan Spor Salonu’ndaki müsabakada OK Jedinstvo, 25-18, 25-19 ve 25-17’lik setlerle müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Öte yandan, organizasyonda ilk maçını yarın oynaması planlanan Kuzey Makedonya temsilcisi Janta Volley’in takımdaki Kovid-19 vakaları nedeniyle turnuvadan çekildiği bildirildi.

Toplam 5 takımla devam edecek Kadınlar Balkan Kupası’nda ilk gün Aydın Büyükşehir Belediyespor-KV Drita maçıyla tamamlanacak. (AA)

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