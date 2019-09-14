Oh be Falcao varmış!

Uzun uğraşlar sonucunda Monaco’dan alınan ve transferi dünyada da büyük yankı uyandıran Radamel Falcao, Galatasaray formasıyla ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıktı. 9 numaralı formasıyla boy gösteren Falcao, ilk maçında son derece istekli bir görüntü sergilerken, galibiyet golünü de atmayı başardı. Kolombiyalı yıldız ilk ciddi gol pozisyonuna 17’de kale önünde topla buluşarak yaklaştı. Onun vuruşunda top savunmadan döndü. 1 dakika sonra Lemina’nın ceza sahası içine attığı pasta Falcao’nun şık vuruşu, az farkla üstten dışarı çıktı. Dakikalar 38’i gösterdiğinde ise Ömer Bayram’ın pasında sol çaprazda topla buluşan Falcao’nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta Ben Youssef’e çarpan top, ağlarla buluştu.

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90’da alkışlarla kenara alındı

Tribünler ve takım arkadaşlarıyla birlikte büyük sevinç yaşayan 33 yaşındaki golcü, gol sonrası elini kalbine doğru götürerek, ‘Metin Oktay’ selamı verdi. İkinci yarıda 80’de kaleye gönderdiği top, direğin dibinden dışarı giden Falcao’nun 4 dakika sonra verdiği gollük pası ise Babel yakalayamadı. 90. dakikada kenara alınan tecrübeli golcü, alkışlar eşliğinde yerini Donk’a bıraktı. Maçtan sonra tüm takım arkadaşlarını tebrik eden ve tribünleri selamlayan yıldız oyuncu, şimdi ise gözünü çarşamba günkü Club Brugge maçına çevirdi.

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