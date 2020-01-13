Oğuzhan’a Ozan taktiği

Yıllık 2.5 milyon Euro’luk ücretine rağmen son iki sezondur beklentilerin çok altında kalan ve milli takımdaki yerini de kaybeden Oğuzhan Özyakup, Guilherme’nin gelişiyle birlikte Yeni Malatya’nın yolunu tutacak gibi gözüküyor. Malatya’ya sezon sonuna kadar kiralanması planlanan Oğuzhan için Beşiktaş, tıpkı Fenerbahçe’nin geçen sezon Alanya’ya kiraladığı Ozan Tufan etkisinin oluşmasını umut ediyor. O dönem Alanya’nın başındaki Sergen Yalçın, Ozan’ı eski formuna kavuşturmuştu. Şimdi Malatya’da olan tecrübeli hocanın, Oğuzhan’ı da kendisine getirmesi amaçlanıyor.

Orhan Yıldırım