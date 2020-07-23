Oğuzhan’a onay çıktı

Vasatı aşamayan performansı sonrasında devre arasında Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord’a kiralanan Oğuzhan Özyakup ile ilgili son karar verildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Kara Kartal’ın sezon başı kampına katılmasını istedi. Orta sahada sıkıntı yaşadıklarını belirten Yalçın, Milli futbolcunun potansiyeline yönelik yapılacak çalışmalar ile çok farklı bir noktaya gelebileceğini belirtti. Bu arada Oğuzhan’ın, Kara Kartal’a geri dönmek yerine kariyerini Avrupa’da sürdürmeyi istediği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.