Milli Takımımızın yer aldığı 32. Fas Turu'nda beklenen haber 8. günde geldi, ilk kez bir Türk bisikletçi podyuma çıkmayı başardı. 177.5 km'lik Khemisset - Khouribga etabını Polychronis Tzortzakis kazanırken, Samuel Volkers ikinci, milli bisikletçimiz Oğuzhan Tiryaki ise 3. oldu. Öte yandan bir diğer Milli sporcumuz Yunus Emre Yılmaz da etabı 9. sırada noktalamayı başardı.

Khemisset - Khouribga etabının ilk 10'u:

1 Tzortzakis Polychronis Tarteletto - Isorex 7 4:05:28

2 Volkers Samuel Memil - CCN Pro Cycling ,,

3 Tiryaki Oguzhan 2:27

4 Milán Diego Inteja Imca Ridea DCT ,,

5 Chokri El Mehdi ,,

6 Bradbury Edmund Memil - CCN Pro Cycling ,,

7 Saidi Nassim Sovac ,,

8 Sabbahi El Houcaine ,,

9 Yilmaz Yunus Emre ,,

10 Solymosi Marton ,,

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