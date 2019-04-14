Oğuzhan Tiryaki Fas Turu'nda 3. oldu!

32. Fas Turu'nun 8. etabını Polychronis Tzortzakis kazanırken, Samuel Volkers ikinci, milli bisikletçimiz Oğuzhan Tiryaki ise 3. oldu.

14 Nisan 2019, Pazar 14:13
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Oğuzhan Tiryaki Fas Turu'nda 3. oldu!

Milli Takımımızın yer aldığı 32. Fas Turu'nda beklenen haber 8. günde geldi, ilk kez bir Türk bisikletçi podyuma çıkmayı başardı. 177.5 km'lik Khemisset - Khouribga etabıPolychronis Tzortzakis kazanırken, Samuel Volkers ikinci, milli bisikletçimiz Oğuzhan Tiryaki ise 3. oldu. Öte yandan bir diğer Milli sporcumuz Yunus Emre Yılmaz da etabı 9. sırada noktalamayı başardı.

Khemisset - Khouribga etabının ilk 10'u:

1   Tzortzakis Polychronis   Tarteletto - Isorex   7      4:05:28

2   Volkers Samuel         Memil - CCN Pro Cycling      ,,

3   Tiryaki Oguzhan                              2:27

4   Milán Diego            Inteja Imca Ridea DCT      ,,

5   Chokri El Mehdi                              ,,

6   Bradbury Edmund         Memil - CCN Pro Cycling      ,,

7   Saidi Nassim         Sovac                  ,,

8   Sabbahi El Houcaine                        ,,

9   Yilmaz Yunus Emre                           ,,

10   Solymosi Marton                              ,,

*Sonuç listesinin tamamı ve genel klasman tablosunu görmek için tıklayın


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