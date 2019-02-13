10. haftada oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından yedek kulübesine mahkum olan ve son 11 lig karşılaşmasında sadece 4 kez sahaya çıkan yıldız futbolcu, toplamda 97 dakika şans buldu.

Bir zamanlar taraftarın büyük değer verdiği ve bunu sosyal medyada, "Oğuzhan 150 milyon Euro" paylaşımıyla dile getirdiği 26 yaşındaki oyuncu, şimdilerde tekrar formasına kavuşabilmek için özel fitness antrenörü tuttu. Oğuzhan, ekstra çalışmalar yaparak, çok eleştirilen fiziki açığını kapatmak için büyük çaba sarf ediyor.

Beşiktaş kariyerinde 243 resmi maça çıkan Oğuzhan, 30 gol ve 56 asistle skora 86 kez doğrudan katkı sağladı. (Sabah)