Hollanda Eredivisie'de sezona kötü bir başlangıç yapan ve 3 maçta 3 mağlubiyet alan Fortuna Sittard, teknik direktör Sjors Ultee ile ayırmış, antrenmanda takımı yöneten isim bir süre Burak Yılmaz olmuştu. Hollanda basını; 2 yılı futbolcu, 3 yılı da antrenör olarak imza atan Burak Yılmaz'ın yeni hoca seçiminde de söz sahibi olacağını belirtirken takım geçici olarak Dominik Vergoossen yönetiminde maçlara çıkıyor.

İlk puanını 6. haftada aldı

Ultee'ye veda etmesinin ardından Heerenveen ve Utrecht'e de kaybeden Hollanda ekibi, ligdeki ilk puanını 6. haftada aldı. NEC Nijmegen'e De Goffert Stadı'nda konuk olan Fortuna, galibiyeti son anda kaçırdı.









Oğuzhan Özyakup'tan ilk maçında ilk gol

Beşiktaş ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Yeşil Sarılılara imza atan Oğuzhan Özyakup, 62. dakikada Ivo Pinto'nun yerine oyuna girdi, 71. dakikada Burak Yılmaz'ın asistinde harika bir gole imza attı ve yeni takımında ilk kez ağları sarsmayı başardı. 90+5. dakikada Pedro Marques'in golüne engel olamayan Fortuna, 1 puana razı oldu.

Oğuzhan Özyakup, Fortuna Sittard formasıyla çıktığı ilk maçta muhteşem bir gole imza attı.

Doğan Erdoğan'a kırmızı kart

Konuk takımda Burak Yılmaz, sahaya kaptan olarak çıkıp 90 dakika sahada kalırken bir diğer Türk oyuncu Doğan Erdoğan, 85. ve 87. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından üst üste 4. beraberliğini alan NEC, 7 puanla 8. basamakta yer alıyor. 1 puanlı Fortuna ise son sırada kaldı.







