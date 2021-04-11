Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Erzurumspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta bir gole imza atan Oğuzhan Özyakup yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Oğuzhan Özyakup, Cenk'in sakatlanmasından dolayı üzgün olduklarını ve zeminin çok kötü olduğunu söyledi.

İŞTE OĞUZHAN ÖZYAKUP'UN AÇIKLAMALARI:

Erzurum tamam soğuk, kar yağıyor ama dünyada sadece Erzurum soğuk değil. Taşta oynadık resmen. Burada sakatlığı zemine vurmuyorum ama buna bir önlem almamız gerekiyor. Bugün Cenk'e oldu, yarın başkasına olur. Hiç sevmediğin biri bile olsa üzülürsün yani. Zeminin ısıtması mı yok. Bütçeleri yoksa federasyonumuz desteklemelidir. Diyecek bir şey bulamıyorum. Cenk'e geçmiş olsun. Çok şanssız bir durum.

Biz maça çıkmadan önce dedik, neden bu kadar sert diye. Islatılmasını istiyoruz kabul edilmiyor. İnşallah bu durumlardan ders çıkarılır. Çok şanssız oldu Cenk için. Çok geçmiş olsun, umarım en iyi şekilde toparlanır, bunu biliyoruz.

Aldığımız 3 puana sevindik ama soyunma odasında bir kişi sevinemiyor Cenk'in sakatlığından ötürü. Bir kişinin sesi çıkmıyor. Biz şimdi 1 gün dinlenip tekrar başlayacağız. Önemli bir galibiyet. Şampiyonluğa gidiyorsan çok iyi oynayamadığın maçları da alman gerekiyor. Ben zemini çok takmak istemem, mazeret olarak kullanmak istemem ama gerçekten bu zeminde futbol oynamak çok zor. Buradan çok önemli bir 3 puan aldık.