Oğuzhan Özyakup: Golden sonra hata yaptık

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'u Cyle Larin'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlılarda bu maçta en çok top kapan isim olan Oğuzhan Özyakup maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Oğuzhan'ın açıklamaları:

İyi başladık. Ben de kendi adıma iyi mücadele etmeye çalıştım. Aslında ilk yarıda golü bulabilseydik farklı skor olabilirdi. Ama Malatyaspor iyi kapandı. 1-0'dan sonra takım olarak geriye çekildik. Aslında bunu yapmamamız gerekiyordu.

Top kapma olayını analiz etmiştik. Hocamız rakibin ön liberolarının top kapmaya müsait olduklarını söylemişti. Sezona iyi başlamıştım sonra ufak bir sakatlık yaşadım. Ben her zaman yüzde yüzünü vermeye çalışıyorum. Feyenoord'a gitmeden önce zor bir dönem geçirdim. Ama oradan gayet iyi döndüm. Ben bu performansımı devam ettireceğim. Bir maç iki maç olmayacak.