Oğuzhan Özyakup: ’Devam etmek istiyorum’

Tecrübeli futbolcu, 6 kez ikili mücadele kazanıp ek olarak 5 de top kapmayla oynadı. Maçın ardından açıklamada bulunan Oğuzhan, “Kendi adıma iyi mücadele etmeye çalıştım. Sezona kendi adıma iyi başlamıştım. Sonra ufak bir sakatlık yaşadım. Elimden geleni yapıyorum. Her maç üstüne koyarak devam etmek istiyorum” dedi.

Oğuzhan Özyakup, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sergilediği hırslı görüntüyle teknik ekibi memnun etti. Tecrübeli futbolcunun ceza sahası dışından gönderdiği sert bir şut kalecide kaldı.



