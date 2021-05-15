Oğuzhan Özyakup: Bu şampiyonluk çok farklı

2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ta takımın kaptanlarından Oğuzhan Özyakup, sakatlığı nedeniyle forma giyemediği ancak kamp kadrosunda olduğu Göztepe maçı sonrasında açıklamlarda bulundu. Oğuzhan Özyakup zorlu bir sezon geçirdiklerini ancak iyi bir ekip olduklarını belirtti.

İşte Oğuzhan'ın açıklamaları:

Bu sezon diğer sezonlardan farklı oldu. Benim 3. şampiyonluğum, rakipleri de tebrik etmek gerekiyor. Çok zorlu bir sezon geçirdik. Birbirimizi asla yalnız bırakmayacağımıza söz verdik, asla da yalnız bırakmayacağız.