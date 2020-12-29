Oğuzhan Özyakup 366 gün sonra gol attı

Geçtiğimiz sezon ilk yarının son haftasında 27 Aralık 2019’da oynanan ve Beşiktaş’ın Gençlerbirliği’ni 4-1 mağlup ettiği mücadelede gol sevinci yaşayan Oğuzhan Özyakup, daha sonra Hollanda’nın yolunu tutmuş ve ligin ikinci yarısını Feyenoord’da geçirmişti.



