Oğuzhan Özyakup 366 gün sonra gol attı
Kara Kartal’ın tecrübeli futbolcusu Oğuzhan Özyakup, Sivasspor maçına 79. dakikada Mensah’ın yerine dahil oldu. 90+2. dakikada fileleri havalandırarak maçın sonucunu ilan eden Oğuzhan Özyakup da tam 1 yıl 1 gün sonra Süper Lig’de gol sevinci yaşadı.
Geçtiğimiz sezon ilk yarının son haftasında 27 Aralık 2019’da oynanan ve Beşiktaş’ın Gençlerbirliği’ni 4-1 mağlup ettiği mücadelede gol sevinci yaşayan Oğuzhan Özyakup, daha sonra Hollanda’nın yolunu tutmuş ve ligin ikinci yarısını Feyenoord’da geçirmişti.