Oğuzhan için Sergen Yalçın formülü!

İki yıl üst üste kazanılan şampiyonluktan sonra bir türlü isteneni veremeyen Oğuzhan, özellikle son dönemlerde gösterdiği kötü performansla yedek kulübesinin değişilmez isimlerinden olmuştu.

Abdullah Avcı'nın kazanmaya çalıştığı Oğuzhan, bir türlü isteneni veremeyerek siyah-beyazlı camiadan 'kiralayalım' seslerinin yükselmesine neden oldu.

OĞUZHAN'A OZAN TUFAN FORMULÜ

Rus ekibi Krasnodar'ın Oğuzhan'la ilgilenmesine rağmen oyuncuyu değerinin altında bir fiyata satmak istemeyen siyah-beyazlı yönetim, çareyi oyuncuyu BtcTurk Yeni Malatyaspor'a kiralamakta buldu.

Ozan Tufan ve Merih Demiral gibi oyuncuların gerçek potansiyellerine ulaşmasında büyük pay sahibi olan Sergen Yalçın'dan bu kez de Oğuzhan'ı eski günlerine döndürmesi beklenecek. (Skorer)