Oğuz Yılmaz kamp kadrosuna alındı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor’da kadro dışı bırakılan Oğuz Yılmaz, kamp kadrosuna dahil edildi. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, maddi konularda ihtilaf yaşanan ve kadro dışı bırakılan Oğuz Yılmaz ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Oğuz Yılmaz’ın bugün takımın Antalya kampına katılarak takımla çalışmalara başlayacağı kaydedildi. Alacakları için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuran Oğuz Yılmaz’ın da aralarında olduğu üç futbolcu süresiz kadro dışı bırakılmış ve kendilerinden kulüp bulmaları istenmişti.

DENİZLİ (AA)