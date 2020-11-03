Oğuz Savaş: Bizim için kader maçı

7DAYS EuroCup'ın 6. haftasında deplasmanda Dolomiti Energia Trento ile karşı karşıya gelecek temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor'un tecrübeli isimlerinden Oğuz Savaş, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Grubun lideri karşısında ilk galibiyetlerini almak istediklerini belirten Savaş, "Bu bizim için kader maçı. Rakibimiz grubun lideri konumunda ve bu nedenle çok zor bir maç olacak. Takım olarak hep birlikte son saniyeye kadar savaşmalıyız. Bunlar da bu maçı kazanmanın anahtarı olacak. Umarım hafta boyunca çalışıtığımız her şeyi sahaya yansıtabilir ve bu EuroCup sezonundaki ilk galibiyetimizi alabiliriz" dedi.