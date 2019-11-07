Oğuz Ceylan: Herkes bize inanıp güvensin. İyi yoldayız

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde sağ bekte görev alan Oğuz Ceylan, iyi yolda olduklarını belirterek, ligin 11. haftasında konuk edecekleri Galatasaray’a karşı ortaya koyacakları oyunla bunu kanıtlamak istediklerini söyledi. Oğuz Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray maçına iyi hazırlandıklarını belirtti.

Galatasaray’ın dün UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında İspanya ekibi Real Madrid ile yaptığı maçı da takip ettiklerini ve maçı analiz ettiklerini ifade eden Oğuz, şöyle konuştu:

"Hocamız da detaylı bir analiz yapacaktır. Ama şu da bir gerçek, biz özellikle kendi evimizdeki büyük maçlarda çok iyi futbol ortaya koyuyoruz. Beşiktaş’ı yenip, Başakşehir’e yenildik ama Başakşehir’e karşı 10 kişi kalmamıza rağmen iyi mücadele etmiştik."

9 Kasım Cumartesi günü Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birini ağırlayacaklarını aktaran tecrübeli oyuncu, "Seyircilerimizden istediğimiz, stadı dolduralım. Çünkü onlar bizim için gerçekten itici bir güç. Hep beraber kenetlenirsek, bu maçtan galibiyetle ayrılabiliriz." diye konuştu.

Oğuz Ceylan, kulüp olarak lige kötü başlamadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Şu an topladığımız puan gerçekten iyi. İnşallah puanlar toplamaya da devam edeceğiz. Biz bu ligde iyi şeyler yapacağız. Herkes bize inanıp, güvensin. İyi yoldayız. Galatasaray maçı da bunun kanıtı olacak. İyi bir maç bizi bekliyor."

Kart cezasının sona erdiğini ve teknik heyetin görev vermesi halinde Galatasaray maçında yeniden sahaya dönebileceğini anlatan Oğuz, 1 hafta takımdan uzak kaldığını ve formasına kavuşmak için sabırsızlandığını sözlerine ekledi.