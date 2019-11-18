Oğuz Çetin’in acı günü

Fenerbahçe’nin efsane oyuncularından biri olan, TFF Gençlik Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Sorumlusu Oğuz Çetin’in babası Nihat Çetin hayatını kaybetti.

81 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yuman baba Çetin için dün Sapanca’daki Rüstempaşa Camii’nde cenaze namazı kılındı. Oğuz Çetin ve ailesi burada taziyeleri kabul etti. Nihat Çetin’in naaşı Sapanca Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, teknik direktör Yılmaz Vural ile futbol dünyasından çok sayıda isim katıldı.