Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'nde final maçları öncesi kulüp temsilcileriyle bir araya geldi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen Gelişim Ligleri finalleri öncesi kulüplerin temsilcileriyle bir araya gelen Çetin, bilgi alışverişinde bulundu.

Sezonun geride kalan kısmının değerlendirildiği toplantıda daha sonra gelecek sezonun planlaması ele alındı. Kulüp temsilcileri bu bölümde beklentilerini ve taleplerini dile getirdi. Toplantıda Oğuz Çetin, katılımcılara genç oyuncu gelişim programının geliştirilerek hayata geçirilmesi ve antrenör eğitim programı ile entegrasyonu konularında yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

AA