Ogün Çalışkan Galatasaray'a 3 yıllık imza attı! Ogün Çalışkan kimdir?
Galatasaray Futbol Akademisi keşfettiği önemli futbolcularla profesyonel sözleşmeler imzalamaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takım bu kapsampda Ogün Çalışkan ile 2020-2021 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı. Peki, Ogün Çalışkan kimdir? İşte detaylar...
Galatasaray, U19 takımında forma giyen 18 yaşındaki stoper Ogün Çalışkan ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Gs Akademi hesabından yapılan açıklama;
2000 doğumlu U19 takımı futbolcumuz Ogün Çalışkan ile 2020-2021 futbol sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır.
Ogün Çalışkan kimdir?
26 Ağustos 2000 Çerkezköy doğumlu olan Ogün Çalışkan futbola Galatasaray alt yapısında 2013 yılında başladı. Ogün, 6 sezondur Galatasaray alt yapısında forma giyiyor. Sırasıyla U16 - U17 ve U 19 takımlarında forma giydi.
Ogün Çalışkan ayrıca bu sezon U21 ve UEFA Gençlik Ligi'nde 5 maçta sahaya çıktı.
Stoper mevkisinde görev yapan 18 yaşındaki futbolcu U16, U18 ve U19 Milli Takımlarında 10 kez forma giydi.