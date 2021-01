Oğulcan ve Taylan 'kahve' fotoğrafını sildiler

Galatasaray forması giyen Oğulcan Çağlayan ile Taylan Antalyalı, yakın arkadaşları İrfan Can Kahveci'nin transfer süreci devam ederken paylaştıkları ve oyuncuyu Galatasaray'a davet olarak algılanan 'kahve' fotoğrafını sildiler. İrfan Can resmen Fenerbahçe'ye transfer olurken iki oyuncu da İrfan Can Kahveci'yi Instagram'dan takibi bıraktı.

Fenerbahçe ile Galatasaray gelecek hafta Cumartesi akşamı saat 19:00'da Kadıköy'de karşı karşıya gelecek