Oğulcan Galatasaray formasıyla ilk golünü attı!

Oğulcan, 55. dakikada Ömer Bayram'ın pasında Süper Lig'de bu sezonki ilk golünü kaydetti. 24 yaşındaki oyuncu, ligdeki son golünü Rize formasıyla 21 aralık 2019'da Yeni Malatya'ya atmıştı. 371 gün sonra gol atan tecrübeli oyuncu, toplamda ligde 107. sınavında 11. sevincini yaşarken, "Takıma katkı sağlamam önemli. Bu benim için başlangıç oldu. Ben de gol öncesinde ofsyattan emin değildim. Çok mutluyum, çok mutluyuz. Kazanmaya devam ediyoruz. Ligin zirvesindeyiz. İnşallah her sene olduğu gibi mayıs ayında yine zirvede Galatasaray olacak. İnşallah taraftarlarımızı mutlu ederiz" diye konuştu.