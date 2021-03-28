Oğulcan Engin, ekranların sevilen yarışması Survivor’daki futbol maçında adından sıkça söz ettirdi. Özellikle son bölümde Survivor 2021 ile Acun Medya arasında oynanan futbol maçında dikkatleri üzerine çeken Oğulcan Engin’in hayatı merak edilmeye başlandı.

Oğulcan Engin kimdir?

Oğulcan Engin, 1990 tarihinde Ankara‘da dünyaya geldi. . Babası Beşiktaşlı eski futbolcu Sinan Engin, annesi ise şarkıcı Seda Sayan‘dır. Oğulcan Engin, 9 yaşındayken Beşiktaş’ın minikler takımında oynamaya başladı. 2001 yılında lisansını alan Oğulcan Engin, 2007-2008 sezonundan itibaren Beşiktaş PAF takımında kaptan olarak görev yaptı.

Oğulcan Engin, 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü’nde okumaya başladı. Oğulcan Engin, 2 kez Türkiye U-17, 4 kez de Türkiye U-18 olmak üzere toplamda 6 kez Türkiye Milli Takım forması giydi.

2009 yılında yıl annesi Seda Sayan ile cips reklamında oynadı. 2012 yılında futbolu bıraktı, İtalya‘nın Milano kentinde European Shool Of Economics’te ekonomi eğitimi almaya başlayan Oğulcan Engin, 2015’de mezun oldu.

Oğulcan Engin hangi takımlarda futbol oynadı?

2001-2003 – Beşiktaş Özkaynak

2003 – Yıldız

2004-2007 – Beşiktaş Özkaynak

Profesyonel Futbol Kariyeri:

2007-2009 – Beşiktaş A2

2009-2011 – Kasımpaşa A2

2011-2012 – Kasımpaşa SK

Millî Takım Kariyeri :

2007 – Türkiye U-17

2008 – Türkiye U-18