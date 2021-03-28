Oğulcan Engin kimdir, eski futbolcu mu? Oğulcan Engin kaç yaşında, nereli?
Ekranların fenomen yarışma programı Survivor'da oynanan futbol maçı büyük bir heyecana sahip oldu. Acun Medya'da boy gösteren Oğulcan Engin, sergilediği performansla gündeme oturdu. Sinan Engin ile Seda Sayan'ın evladı olan Oğulcan Engin, internette en çok merak edilen isimlerden. Survivor yarışmasındaki futbol maçında yer alan Oğulcan Engin'in kim olduğu merak ediliyor. Oğulcan Engin kimdir, eski futbolcu mu? Oğulcan Engin kaç yaşında, nereli? Oğulcan Engin hangi takımlarda futbol oynadı? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.
Oğulcan Engin, ekranların sevilen yarışması Survivor’daki futbol maçında adından sıkça söz ettirdi. Özellikle son bölümde Survivor 2021 ile Acun Medya arasında oynanan futbol maçında dikkatleri üzerine çeken Oğulcan Engin’in hayatı merak edilmeye başlandı.
Oğulcan Engin kimdir?
Oğulcan Engin, 1990 tarihinde Ankara‘da dünyaya geldi. . Babası Beşiktaşlı eski futbolcu Sinan Engin, annesi ise şarkıcı Seda Sayan‘dır. Oğulcan Engin, 9 yaşındayken Beşiktaş’ın minikler takımında oynamaya başladı. 2001 yılında lisansını alan Oğulcan Engin, 2007-2008 sezonundan itibaren Beşiktaş PAF takımında kaptan olarak görev yaptı.
Oğulcan Engin, 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü’nde okumaya başladı. Oğulcan Engin, 2 kez Türkiye U-17, 4 kez de Türkiye U-18 olmak üzere toplamda 6 kez Türkiye Milli Takım forması giydi.
2009 yılında yıl annesi Seda Sayan ile cips reklamında oynadı. 2012 yılında futbolu bıraktı, İtalya‘nın Milano kentinde European Shool Of Economics’te ekonomi eğitimi almaya başlayan Oğulcan Engin, 2015’de mezun oldu.
Oğulcan Engin hangi takımlarda futbol oynadı?
2001-2003 – Beşiktaş Özkaynak
2003 – Yıldız
2004-2007 – Beşiktaş Özkaynak
Profesyonel Futbol Kariyeri:
2007-2009 – Beşiktaş A2
2009-2011 – Kasımpaşa A2
2011-2012 – Kasımpaşa SK
Millî Takım Kariyeri :
2007 – Türkiye U-17
2008 – Türkiye U-18