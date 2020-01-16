Söze kupada oynadıkları Galatasaray maçıyla başlayan Oğulcan, "Takım olarak çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Galatasaray maçı da hazırlıklarımızın karşılığını almamız açısından çok önemliydi. Maçın başından sonuna iyi mücadele ettik. Taraftarımızla, yönetimimizle, teknik heyetimizle ve takım arkadaşlarımızla beraber sezonun ikinci yarısına hazır olduğumuzu gösterdik, bunun sinyallerini net şekilde verdik. Maçı kazanabilirdik de, son anlarda rakip de istediğini alabilirdi. Kupa bizim için önemli bir hedef. Sonuna kadar gitmek istiyoruz" diye konuştu.

'Artık istikrarlıyım'

Forma giydiği 14 maçta takımına 3 gol, 2 asistlik katkı sağlayan Oğulcan, bireysel performansıyla ilgili olarak da, "Hep daha çok çalışarak takımıma katkı vermek istiyorum. Sezon başında İsmail hocam bana güvendi. Odasında kendisiyle bir görüşmemiz oldu. Bendeki eksikleri söyledi, haklıydı da. Ben de bu eksiklerin üzerine gittim. En büyük eksiğim istikrardı. Bunu da aştığımı düşünüyorum" dedi ve ekledi:

'Milli Takım'ı istiyorum'

"Sezonun ikinci yarısı benim için çok önemli. Göstereceğim performansla EURO 2020 kadrosuna içerisine girmek en büyük hedefim. Hocam da beni bu konuda motive ediyor. Geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş hocamız da İsmail hocamızla konuşmuş ve beni takip ettiğini söylemiş. Bu benim için büyük bir gurur. Zaten çok iyi bir milli takım var. Ben de geniş havuzda da olsa bu ortamın içerisinde yer bulmak istiyorum."

'Görüşülür, karar verilir!'

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan futbolcu, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili olarak ise, "Ben futbolcuyum. Görevim saha içerisinde işimi yapmak. Bunun için para kazanıyorum. Transfer veya sözleşme konuları saha dışı mevzular. Bununla menajerim ilgileniyor. Ben Rizespor'da mutluyum. Huzurlu bir kulüpte çalışıyorum. Sportif direktörümüz Yılmaz Bal'la menajerim, görüşür ve karar verilir. Elbette olmazsa, herkesin bir alıcısı vardır. Ancak ben şu anda tamamen takımımın performansına odaklıyım" açıklamasında bulundu.