Oğulcan Çağlayan'dan, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı sonrası göndermeli paylaşım
Çaykur Rizespor'dan, Galatasaray'a transferi olay olan Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'ın 90+11'de attığı golle 3-2 kazandığı maçın ardından sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu
Oğulcan Çağlayan'ın, Çaykur Rizespor 'dan, Galatasaray 'a transfer süreci olay olmuş ve durum mahkemeye kadar taşınmıştı.
Dünkü Rizespor-Galatasaray karşılaşmasında kadroda yer almayan başarılı oyuncu takımının 3-2 kazandığı maçın ardından Karadeniz ekibini çıldırtacak bir harekete imza attı.
Oğulcan maçın son düdüğüyle beraber kişisel sosyal medya hesabından ':)' bu twiti paylaştı.
İşte Oğulcan Çağlayan'ın söz konusu paylaşımı...