Radyospor'da Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın canlı yayında sorularını yanıtlayan Rizespor'un futbolcusu Oğulcan Çağlayan açıklamaları şu şekilde:

Rakibimiz görünmez bir rakip!

"Alışık olmadığımız bi durum. Sağlık Bakanlığının verdiği talimatlara uyuyoruz. Evde zaman geçiriyoruz. Ben bu olayın ciddiyetinin farkındayım. Rakibimiz görünmez bir rakip. Bu hastalık ayrım yapmıyor. Sağlık Bakanı her akşam konuşuyor. Durum çok ciddi. Avrupa'nın halini görüyoruz. İtalya gibi olursak başımıza neler gelir tahmin bile edemeyiz. Herkes olayın ciddiyetinin farkına varsın. Bizler evimizdeyiz. Özel programlarla çalışıyoruz. İnşallah en az hasarla bu beladan kurtuluruz."

Liglerin ertelenmesi çok doğru!

"'Bana bir şey olmaz' demeyin. Size bir şey olmaz belki ancak etrafınızdakileri düşünmek zorundasın. Liglerin ertelenmesi çok doğru bir karar. Biz 30 kişi antrenman yapıyoruz. Bu işin içinde birçok figür var. Biz antrenman yapmayı ve futbol oynamayı çok özledik. Bu durum benim için çok zor. Bunun kararını bence kulüpler değil TFF vermeli. TFF'de bu virüsün seyrinin nasıl olacağını bekliyor. Kulüpler bu testleri yapmaya başladı. Bu virüsün şakası yok. Ligler oynansın ancak sağlıklı bir ortam oluştuktan sonra bu süreç başlasın."

Hayat normale dönünce menajerimle konuşup en doğru kararı vereceğim!

Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarını da cevaplayan Oğulcan, "Şu anda transferi düşünmüyorum. Şu anda tek düşüncem sağlığım. Ben bu konuda çok tedirginim. Bu olaylar geçtikten sonra oturup en doğru kararı menajerimle birlikte vereceğim." (Ajansspor)