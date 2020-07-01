Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Galatasaray’a transferi gündemde olan ve sözleşmesini tek taraflı fesheden 24 yaşındaki forvet Oğulcan Çağlayan için, “Cepheyi bırakıp kaçtı” dedi. Bakır, “Oğulcan Çağlayan, arkadaşları cephede savaşırken, cepheyi terk edip kaçmıştır. Oğulcan Çağlayan, Mustafa Kemal Atatürk’ün zeki, çevik ve ahlaklı tanımlamasına aykırı bir davranışta bulundu. Opsiyon davasında haklı olur olmaz, o ayrı bir davadır. Fakat Oğulcan ligin bitimine 6 hafta kala bu takımın sakatlarının olduğunu bildiği halde, kendi pozisyonunda bu takımın alternatifinin olmadığını bildiği halde ve 6 hafta sonra opsiyon durumu ile ilgili herhangi bir hak kaybetmeyeceğini bildiği halde cephede savaşı bırakıp kaçmıştır” diye konuştu.

Son kararı UÇK verecek

Oğulcan ile Rize arasındaki krize, Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) karar verecek. UÇK’dan çıkacak sonuca göre, Oğulcan’ın Galatasaray’la 4 yıllık mukavele imzalaması bekleniyor.