Galatasaray , Avusturya kampında oynadığı hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Sarı-Kırmızılı ekipte Oğulcan Çağlayan açıklamalarda bulundu.

Seferovic’in golünün asistini yapan Oğulcan Çağlayan, taktiksel olarak iyi bir maç olduğunu belirterek, "Taktiksel olarak iyi bir maç oldu. Rakibin oyunu önde kurarak ikinci ve üçüncü bölgeye geçiş yaptığını Okan Hoca göstermişti. Biz de Haris, Emre ve Barış ile önde yapacağımız baskılarla pozisyon bulacağımızı biliyorduk. Attığımız golde dönen topta kontra ile golü attık. Haris de ikinci maçında ikinci golünü attı. Onu tebrik ediyorum. İnşallah böyle devam ederek Galatasarayımıza katkılar sunar." dedi.

Seferovic'e övgüler

Takımın yeni transferi Haris Seferovic'e de övgülerde bulunan Oğulcan Çağlayan, "Haris gerçekten çok iyi futbolcu. Kariyeri ve yaptıkları ortada. Ben de elimden geleni yaparak takım arkadaşlarıma katkı vermeye çalıştım. İyi futbolcularla birlikte oynayınca performansımızın yukarıya çıkacağını düşünüyorum. Galatasaray en iyi yabancılarla oynamıştır, en iyi yabancılara sahip olmuştur. Aramıza katılacak arkadaşlarla çok güçlü bir takım olacağız. Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün gibi çok kaliteli Türk oyunculara da sahibiz. Yabancılardan bahsederken elimizdeki Türk oyuncuları da ön plana çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum." sözlerini dile getirdi.

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