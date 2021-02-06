22 Mart 1996 yılında Ankara'da dünyaya gelen Oğulcan Çağlayan, başarılı bir Türk futbolcudur. Mahalle aralarında sergilediği yeteneği gören ailesi 2006 yılında oturdukları mahallenin futbol takımına kayıt etmiştir. Böylece futbol hayatına Bahçelerüstü Spor Kulübü’nde başlayan Oğulcan, çocukluğundan beri futbol ile ilgilenmektedir. Bahçelerüstü Spor Kulübünde bir yıl boyunca kendi yaş grubunda yapılan maçlarda dikkatleri üzerine çekmiştir. Bir yıl içerisinde de Ankaraspor antrenörleri tarafından keşfedilmiştir ve bu takımın altyapısına transfer edilmiştir. Ankaraspor, MKE Ankaragücü'nün arka bahçesi olarak bilinmektedir. Bu takımın altyapısında gösterdiği performansla yine dikkatleri üzerine toplayan Oğulcan, Ankara Spor'un U14 takımında forma giymeye başlamıştır. Lig boyunca 20 maçta forvet oynamış ve 13 kere fileleri havalandırmıştır. Böylece U14 yaş kategorisinde Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazanmıştır. Daha sonra ailesinden ayrılıp kariyerine devam etmek için Bursa'nın yolunu tutmuştur.

Oğulcan Çağlayan nereli?

Oğulcan Çağlayan, Ankara doğumludur. Futbolcunun Ankaralı olduğu bilinmektedir. Futbol hayatına burada başlamış, uzun yıllar Ankara'da devam etmiş ve yine ismini burada duyurmuştur. Diğer yandan futbolla ilgili edindiği tüm bilgileri ve tecrübeyi de yine Ankara'nın futbol takımlarından kazanmıştır.

Oğulcan Çağlayan kaç yaşında?

Oğulcan Çağlayan 25 yaşındadır. 22 Mart 1996 doğumlu ona futbolcunun boyu 1,88 cm ve kilosu 75 olarak bilinmektedir. Oğulcan, fiziki yönden kuvvetli ve fit bir vücuda sahiptir. Futbol kariyerine 2001 yılında başlayan Oğulcan Çağlayan'ın mevkisi forvettir.

Oğulcan Çağlayan hangi takımlarda oynadı?

Oğulcan Çağlayan futbol hayatına ilk olarak Ankara'nın mahallelerinden birine ait futbol takımıyla başlamıştır. 2001 ve 2002 yıllarında Bahçelerüstü Spor'un altyapısında, daha sonra dikkatleri çekerek Ankara Spor'a transfer edilmiştir. Kariyerine farklı bir yönden devam etmek isteyen futbolcu ailesinden ayrılarak Bursa'ya gitmiş ve 2005 ve 2006 yıllarında Bursa Merinos Spor'da oynamaya başlamıştır.

Bursa Merinos Spor'da gösterdiği başarı sayesinde 2010 yazında Bursaspor altyapısına transfer olmuştur. U15 yaş kategorisinde 10 maçta forma giyen Oğulcan Çağlayan, U-16 Ligi'nin play-off maçlarında da Bursa Spor forması giymeye devam etmiştir. Bir süre sonra Bursa Spor antrenörlerinin dikkatini çekmeyi başarmış ve Bursa Spor'un A takımına alınmıştır.

2013 ve 2014 yıllarında Gaziantepspor'da 15 maçta forma giymiş, 2014 ve 2016 yılları arasında Kayseri Erciyesspor’aa transfer olmuş ve 2016 ile 2020 yıllarında Çaykur Rizespor'da kariyerine devam ederek 75 maçta forma giymiştir. 2020 yılını geride bıraktığımız şu dönemlerde ise Oğulcan Galatasaray ile 11 Ağustos tarihinde 4 yıllık bir sözleşme imzalamıştır. 2012 yılında kısa bir süre Galatasaray'da forma giymiş olan futbolcu yeniden bu takıma dönmenin gururunu yaşamaktadır.

Oğulcan Çağlayan maaşı ne kadar?

Oğulcan, 11 Ağustos 2020 yılında Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılı kulüp, başarılı hücum oyuncusuna ilk sezon için 3 milyon 750 bin TL, ikinci sezon için 4 milyon 250 bin TL, üçüncü sezon için 4 milyon 750 bin TL ve dördüncü sezon için 5 milyon 250 milyon TL garanti ücret ödeyecek.