İstanbul'un sarı-kırmızılı takımında sakatlığı devam eden Radamel Falcao ile Kovid-19 testleri pozitif çıkan Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Okan Kocuk ve Younes Belhanda müsabakanın kadrosunda bulunmadı. Galatasaray'da tedavileri tamamlanan Christian Luyindama, Peter Etebo ve Emre Taşdemir ise maçta yedekler arasında yer aldı. Galatasaray maça Fatih Öztürk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne 11'i ile başladı.

Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde ise Luyindama, Etebo ve Emre Taşdemir'in yanı sıra Kerem Yusuf Ersunar, Şener Özbayraklı, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emin Bayram, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol oturdu.

Oğulcan Çağlayan ilk kez 11'de

Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Oğulcan Çağlayan, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maça 11'de çıktı.

Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'da daha önce iki maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.