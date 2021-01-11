Oğulcan Çağlayan Beşiktaş derbisinde oynayacak mı? 

Oğulcan Çağlayan Beşiktaş derbisinde oynayabilecek mi? Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) Oğulcan Çağlayan kararını açıkladı. Galatasaray'a 1.2 milyon Euro ceza verilirken Oğulcan'a da 6 maçlık ceza verildiği duyuruldu. Spor hukukçusu Anıl Dinçer Oğulcan'a ve Galatasaray'a verilen cezayı değerlendirdi. Dinçer, ayrıca "Oğulcan Çağlayan Beşiktaş derbisinde oynayabilecek mi?" sorusunun cevabını da verdi.

"Kararın tersi çıkması gerekiyordu"

FIFA ve CAS opsiyonlu sözleşmeleri tümüyle reddediyor. Bu tarz davaları kulüplerin kazanma ihtimali yoktur. Yüzde 1-2 istisnai durum olabilir. TFF'de ise iki başlılık ortaya çıkıyor. UÇK ve Tahkim Kurulu var. Ben bu karara şaşırmadım ama bu kararın tam tersi çıkması gerekiyordu. Galatasaray lehine olması gerekiyordu.

"Aurelio emsal karar"

Emsal kararlara baktığımızda Aurelio davasıyla birebir örtüşen bir durum. Aurelio-Fenerbahçe olayında, kulüp oyuncunun onayını almadan 2+1 yıllık sözleşmeyi uzattı. Ancak Aurelio İspanya'nın Real Betis kulübüne transfer oldu. UÇK o zaman da benzer karar vererek Aurelio'ya 5 milyon Euro'luk ceza kesmişti. Aurelio tahkim kuruluna başvurdu ve bu ceza o zaman tamamen kalktı.









"Galatasaray lehine karar çıkar"

Aurelio olayı emsal olacak deniyordu ama öyle olmadığını gördük. Bakalım Tahkim Kurulu daha önce verilen kararla örtüşen bir karar verecek mi? Eğer UÇK'nın kararı onanırsa bir önceki kararının tam tersi karar vermiş olacak. Ancak ben Tahkim Kurulu'nun Galatasaray'ın lehine bir karar vereceğini düşünüyorum.

"FIFA hep oyuncunun yanında"

Daha önce Batalla'nın Bursaspor'a transferinde benzer durum olmuştu. Velez Sarsfield kulubü oyuncunun opsiyonlu sözleşmesini uzatmıştı. Ancak Batalla Bursaspor'a transfer oldu. Arjantin ekibi dava açtı ancak Batalla haklı bulundu. FIFA sözleşmedeki eşitlik rızasından yana. Sözleşmenin bir tarafın lehine olacak şekilde yapamazsınız. Opsiyonun uzatılmasında oyuncunun rızasının olması şart. Bu durumun tersi yüzde 1-2'lik ihtimaller var. Oyuncu opsiyon uzatıldıktan sonra itiraz etmez, idmanlara giderse o zaman davayı kaybetmesi söz konusu. Ancak Oğulcan bu durumda hemen sözleşmesini tek taraflı fesih etmiş doğru olanı yapmıştı.

Oğulcan Çağlayan Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Galatasaray'ın avukatlarının en erken zamanda Tahkim Kuruluna başvurarak en azından bir maçlık tedbir kararını kaldırması gerekiyor. Ben Tahkim Kurulu'nun bu yönde bir karar vereceğini düşünmüyorum. Oğulcan Çağlayan Beşiktaş derbisinde bence oynayamayacak. Tahkim Kurulu Oğulcan Çağlayan kararını 1-2 hafta içerisinde neticelendirecektir.



