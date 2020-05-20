Oğul otu, limon otu veya limon melisa otu olarak bilinir. Geleneksel tıpta, ruhun ilacı olarak isimlendirilir. Yüzyıllar boyunca, ruhsal iyileşme amacıyla kullanılmıştır. Sağlık açısından oldukça faydalı olan Oğul otu, bilimsel olarak araştırılmaya devam ediliyor.

Oğul otu nedir?

Naneyle aynı aileden olan oğul otu, 70 ile 150 santim arasında uzunluklara sahiptir. Çiçekleri beyaz rengi sahip olan bitkinin gövde kısmı yeşildir. Yunanca bal anlamına gelen bitkinin, Oğul Otu olarak isimlendirilmesi ise bal arılarının iyileştirerek oğul verebilmelerini sağlamasından geliyor.

Isırgan otuna benzerliğiyle dikkat çeken Oğul Otu, en az 20 derece sıcaklıkta yetişebiliyor. Dolayısıyla bu sıcaklı üzerinde olan iklimlerde yetişme olanağı bulunuyor. Oğul Otunun, saymakla bitmeyen birçok faydası bulunuyor.

Oğul otunun faydaları nelerdir?

Oğul otu, insan sağlığına faydalı bitkiler arasında en üst sıralarda bulunuyor. Sağladığı faydaların çokluğu, üzerinde halen bilimsel çalışmalar yapılmasını sağlayabiliyor. Oğul Otu faydaları;

- Alternatif tıpta, yüzyıllar boyunca sinirlerin yatıştırılması için kullanılmıştır. Eski dönemlerde, psikolojik rahatsızlığı bulunan kişilerde kullanılmıştır. İçeriğindeki maddeler sayesinde, sinirleri yatıştırıcı özelliği bulunur.

- Dönemsel olarak yaşanabilen stres ve depresyon sorunlarında Oğul Otu kullanılıyor. Yatıştırıcı özelliğinin yanında, rahatlatıcı faydaları bulunuyor.

- Devamlı olarak yaşanan yorgunluk sorununun ortadan kalkmasını sağlayarak, genel sağlığın iyileşmesini olanak tanıyor.

- Uyku düzenini iyileştiren Oğul otu, kaygıların fazla olan kişilerde rahatsızlık giderici olarak kullanılabiliyor.

- Düzenli şekilde tüketildiğinde, kilo almayı engelleme etkisi yapabilir.

- Sindirim sisteminin bütün organlarını kolayca çalışmasına ortam sağlar. Yemek borusu, mide ve bağırsaklarda genel temizlik yapar. Mide ve bağırsakların tembelleşmesini önler. Sindirimi önemli ölçüde kolaylaştırıcı etki yapar.

- Midede birikebilecek gazları gidericidir. Mideyi rahatlatmanın yanında, hazımsızlık giderici etkisi vardır.

- Spor yapanlarda ter atmayı kolaylaştırıcı özelliği bulunur. Baş ağrılarını engelleyici özelliktedir.

- Kış mevsiminde daha çok ortaya çıkan ateşte, düşürücü etkileri bulunur. Aynı zamanda grip ve soğuk algınlıklarına karşı vücudu dirençli hale getirir.

- Oğul otu kanı temizlediğinden, kalp spazmının önüne geçer. Tansiyonun yüksek çıkmasının önüne geçer. Felç ve inme gibi rahatsızlıkların yaşanmasına karşı set oluşturur.

- Astım rahatsızlığından önemli etkileri bulunur. Nefes darlığı yaşayan insanlarda, akciğerde rahatlama sağlar. Göğüs bölümünü yumuşatabilme etkileri bulunur.

Oğul otu ne işe yarar?

Oğul otu, insan sağlığına faydalı bitkiler gurubunda bulunur. Uzmanların tavsiyelerine göre birçok alanda işe yarayabilen bitki, temel uykusuzluk problemlerini, kronik kaygıyı ve halsizliği ortadan kaldırıcı etkilere de sahiptir.

Zayıflamaya yardımcı olur

Oğul Otu bitkisinin içerisinde bulunan bazı moleküllerin yağ yakma özelliği bulunur. Yağ yakma özelliği bulunan Oğul Otu, zayıflama konusunda azımsanmayacak kadar yarar sağlayabiliyor.

Vücuda mineral ve vitamin sağlar

Oğul Otu içerisinde yer alan vitamin ve mineraller, vücudun daha dinç olabilmesini sağlayabilir. Bu anlamda sorunların büyük bölümünü çözücü etkisi bulunur.

Oğul otu ne için kullanılır?

Oğul Otunun kullanım alanları oldukça fazladır. Sorunlardan kurtulmaya yönelik etkileri bulunan bitkinin, ağrı kesici etkisinin yanında, esnetme özellikleri bulunuyor.

Beynin gelişimi için kullanılabiliyor

Oğul Otu içerisinde Rozmarinik Asit bulunur. Bu madde sayesinde, beynin gelişimi daha hızlı şekilde olabilir. Bu madde beynin daha kolay şekilde öğrenmesini sağlayabiliyor.

Migren için kullanılabilir

Uzmanlara göre Oğul Otu, rahatsızlık verici bir hastalık olan migrenle savaşabilme kapasitesine sahiptir. Migrenle mücadele etmeye yönelik Oğul Otu uzmanlar tarafından bazı kişilere tavsiye edilebiliyor.

Oğul otu nasıl tüketilir?

Oğul Otu, dünyada yetişen diğer bitkilerin çoğunluğu gibi kaynatılarak tüketilen bitkiler arasında yer alıyor. Bitkinin kurutulan yapraklarıyla Oğul Otu çayı hazırlanışı;

- İlk olarak ihtiyacınıza göre (yarım litre olabilir) kaynatmanız gerekiyor.

- Su kaynadıktan sonra altını kapatın ve içerisine 10 gram kadar Oğul Otu ekleyin.

- 10 -15 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Sonrasında Oğul Otu çayı içilmeye hazır hale geliyor. Bitkinin kullanım şekli böyledir.



