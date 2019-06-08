OGM Ormanspor Süper Lig için kenetlendi

Türkiye Basketbol 1. Ligi Play-Off final üçüncü maçında yarın Sigortam.Net İTÜ Basket’e konuk olacak OGM Ormanspor, seriyi 3-0’a getirip Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne yükselme peşinde.

Karşılaşma öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan OGM Ormanspor Başantrenörü Mustafa Korhan Aydanarığ, seride ilk 2 maçı kazandıklarını hatırlatıp, bu avantajı kullanmak istediklerini söyledi.

Süper Lig’e çıkmak istediklerini anlatan Aydanarığ, "Kendi evimizdeki iki maçı kazanmamız nedeniyle avantajlı durumdayız. Üç galibiyete ulaşacak takım seriyi galip tamamlayacak. Bir maç daha kazanıp, Süper Lig’e çıkmak istiyoruz. Kulüp, yönetim ve oyuncular olarak kenetlenmiş durumdayız. Önümüzdeki maçı kazanarak seriyi bitirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Final serisinde yarın yapılacak müsabakanın zevkli ve güzel geçeceğini dile getiren Aydanarığ, "Rakibimizin yarınki maçta bir reaksiyon göstereceğine inanıyoruz. 2-0 avantajımız var. İyi oynayanın kazanacağı bir maç olacaktır. Şampiyonluk kupasını Ankara’ya getirerek, Süper Lig’deki yerimizi almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Süper Lig’e hazırız"

Başantrenör Mustafa Korhan Aydanarığ, Süper Lig’e hazır olduklarını dile getirdi.

Süper Lig’e, teknik ekip, kulüp ve camia olarak hazır olduklarına dikkati çeken Aydanarığ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadın takımımız da zaten Süper Lig’de. Oranın nasıl bir yer olduğunu biliyoruz. Rahat bir şekilde mücadele edeceğimizi düşünüyorum. Süper Lig’e çıkmamız sonrasında kadromuzun nasıl şekilleneceğini ekonomik şartlar belirleyecek. Nasıl bir takım kuracağımızı zaman gösterecek. Kulübümüzün bakış açısı Süper Lig için yeterli. Fiziki ve ekonomik şartlara sahip olacağımızı düşünüyorum."

Play-Off final serisinin üçüncü maçı, yarın saat 14.00’de Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda oynanacak.