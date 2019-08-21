Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden OGM Ormanspor, pota altı rotasyonu için ABD'li oyuncu Rakeem Christmas'ı transfer etti.

2015-17 yılları arasında NBA'de kendisini 2. tur 36. sırada draft eden Indiana Pacers'ın kadrosunda kendine yer bulan Rakeem Christmas, Avrupa'daki ilk deneyimini ligimizdeki bir başka ekip Galatasaray'ın formasıyla yaşamıştı.

27 yaşındaki oyuncu geçen sezonun ikinci yarısında New Zealand Breakers forması giyerken en son Filipinler'de Magnolia Hotshots kadrosunda iki maçta mücadele etti.