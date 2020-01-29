OGM Ormanspor-Olympiakos maç sonucu: 83-59

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında OGM Ormanspor, Yunanistan temsilcisi Olympiakos’u konuk etti. Yunanistan’da oynanan ilk maçta rakibine 72-64 mağlup olan OGM Ormanspor, rövanş mücadelesini 24 sayı farkla kazanarak 8’li tura yükseldi.
Karşılaşmanın 5. dakikasını Ogunbowale, Nilay Kartaltepe ve Robinson’ın basketleriyle 13-10 önde geçen OGM Ormanspor, dış atışlardan etkili olduğu ilk periyodu 24-18 üstün tamamladı.
İkinci periyodun başında üst üste basketler bulan Olympiakos, 16. dakikada karşılaşmada ilk kez skor üstünlüğünü ele geçirdi: 29-31. Toparlanarak 8-0’lık seri yakalayan ve durumu 37-31 yapan OGM Ormanspor, soyunma odasına 41-34 önde gitti.
Üçüncü periyoda iyi başlayan ve Gemelos ile üç sayı çizgisinin gerisinden basketler bulan Olympiakos, farkı 2 sayıya indirdi: 51-49. Çeyreğin son bölümünde tempoyu yükselten OGM Ormanspor, final periyoduna 59-53 üstün girdi.
Dördüncü periyotta çok üstün bir oyun sergileyen OGM Ormanspor, 25 sayılık farkla ulaştı: 81-56. Son çeyrekte rakibine sadece 6 sayı şansı tanıyan OGM Ormanspor, karşılaşmayı 83-59 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.
OGM Ormanspor’da 31 sayı kaydeden Ogunbowale, farklı galibiyette başrolü oynadı.
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Esperanza Mendoza Holgado (İspanya), Milosav Kaludjerovic (Karadağ), Ivana Ivanovic (Sırbistan)
OGM Ormanspor: Robinson 14, Paris 12, Nilay Kartaltepe 11, Leedham 7, Ogunbowale 31, Pelin Bilgiç 5, Damla Gezgin 3, Öykü Taşkın, Yeliz Doğan
Olympiakos: Gemelos 15, Graves 10, Jurcenkova 2, Thomas 6, Nikolopoulou 11, Spyridopoulou 10, Stamolamprou 2, Stamati 3, Pavlopoulou, Kosma, Louka
1. Periyot: 24-18
Devre: 41-34
3. Periyot: 59-53