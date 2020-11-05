OGM Ormanspor, milli arada turnuva düzenleyecek

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, milli arada bir turnuva düzenleyecek. Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı etkinlikleri kapsamında "83 milyon hep birlikte ’Bugün fidan yarın nefes.’ diyoruz, dünyaya nefis oluyoruz" sloganıyla ve "Geleceğe Nefes Ol" adıyla düzenlenecek turnuva, 9-10 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

OGM Ormanspor’un ev sahipliğinde İzmit Belediyespor, Nesibe Aydın Spor Kulübü ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor takımlarının yer alacağı turnuvada karşılaşmalar Sait Zarifoğlu Spor Salonu’nda oynanacak.