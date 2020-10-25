ING Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’u 77-66 mağlup etti.
Salon: Ankara
Hakemler: Emin Moğolkoç, Hüseyin Çelik, Musa Kazım Çetin
OGM Ormanspor: Holloway 21, Kikanovic 3, Kidd 23, Hardy 4, Cevher Özer 8, Hagins 10, Erol Can Çinko 6, Kadir Bayram 2
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal 7, Frazier 10, Barış Hersek, Cook 10, Atkins 6, Fırat Töz, Erdem İlter, Abdul Malik Abu 19, Caner Ercan 1, Polat Kaya 6, İbrahim Yıldırım 4, Sercan Ergin 3
1. Periyot: 22-13
Devre: 42-24
3. Periyot: 57-49
5 Faulle çıkan: 39.26 Cevher Özer (OGM Ormanspor)