OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor maç sonucu: 88-66

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında OGM Ormanspor, sahasında İzmit Belediyespor’u 88-66 yendi.

15 Şubat 2020, Cumartesi 20:39 Son Güncelleme:
- A +
OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor maç sonucu: 88-66

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında OGM Ormanspor, sahasında İzmit Belediyespor’u 88-66 yendi.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Erhan Gürsel, Göksun Öz, Sedef Yarıcı

OGM Ormanspor: Robinson 22, Paris 21, Nilay Kartaltepe 4, Pelin Derya Bilgiç 5, Ogunbowale 23, Leedham 9, Naile Çırak 4, Yeliz Doğan, Ladin Özel, Öykü Taşkın

İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 10, Williams 21, Gizem Yavuz 4, Grigalauskyte 10, Cado 11, Gamze Takmaz 6, Emel Sığırcı, Melek Yusufoğlu 4, Ezgi Manlacı

1. Periyot: 25-23

Devre: 50-33

3. Periyot: 70-55

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...