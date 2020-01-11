OGM Ormanspor-BOTAŞ maç sonucu: 86-67

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında OGM Ormanspor, BOTAŞ’ı 86-67 mağlup etti.

11 Ocak 2020, Cumartesi 21:08
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OGM Ormanspor-BOTAŞ maç sonucu: 86-67

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında OGM Ormanspor, BOTAŞ’ı 86-67 mağlup etti.

Salon: Ankara M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Yücel Çilingir, Abdullah Koputan, Münevver Özemre

OGM Ormanspor: Robinson 11, Paris 14, Nilay Kartaltepe 2, Pelin Derya Bilgiç 21, Ogunbowale 19, Naile Çırak 2, Ladin Özel, Leedham 11, Damla Gezgin 6, Yeliz Doğan

BOTAŞ: Melis Gülcan 13, Büşra Akbaş 10, Hatice Pelin Gülçelik 9, Holingsvorth 9, Marina Bas 18, Işılay Eğin, Şenay Zeybek 8

1. periyot: 24-17

Devre: 52-28

3. periyot: 73-40

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