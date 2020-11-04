OGM Ormanspor-Birevim Elazığ İl Özel İdare maç sonucu: 92-77

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında OGM Ormanspor, Birevim Elazığ İl Özel İdare’yi 92-77 mağlup etti.

04 Kasım 2020, Çarşamba 18:38 Son Güncelleme:
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OGM Ormanspor-Birevim Elazığ İl Özel İdare maç sonucu: 92-77

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında normal süresi 75-75 tamamlanan maçta OGM Ormanspor, uzatma periyodu sonunda Birevim Elazığ İl Özel İdare’yi 92-77 mağlup etti.

Salon: Sait Zarifoğlu

Hakemler: Erşan Kartal, Tolga Edis, Hakan Gerey

OGM Ormanspor: Robinson 4, Willams 19, Sinem Ataş, Şerife Alperi Onar 20, Walker 13, Nilay Kartaltepe, Meltem Avcı 6, Damla Gezgin 3, Sykes 27, Nazlı Bircan Gökdemir)

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 5, Nihan Demirkol 3, Hanusova 12, Cannon 30, Baric 15, Naile Çırak, Sera Özelçi 3, Gizem Sezer, Atkins 9,)

1. Periyot: 22-24

Devre: 36-45

3. Periyot: 59-58

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