OGM Ormanspor - Beşiktaş TRC İnşaat maç sonucu: 68-74

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş TRC İnşaat, OGM Ormanspor’u 74-68 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Beşiktaş TRC İnşaat, yarı finalde İzmit Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Turgut Işık, Murat Ciner, Halil Erkoç
OGM ORMANSPOR: Nilay Kartaltepe, Damla Gezgin 2, Ogunbowale 14, Robinson 13, Paris 12, Pelin Derya Bilgiç 23, Leedham 4
BEŞİKTAŞ TRC İNŞAAT: Melisa Korkmaz 14, Elif Bayram, Snytsina 14, Bahar Çağlar 21, Elif Emirtekin 19, Middleton 6, Melek Uzunoğlu
1’İNCİ PERİYOT: 18-19
İLK YARI: 32-42
3’ÜNCÜ PERİYOT: 47-56