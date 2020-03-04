  • Spor Haberleri
  • Haberleri
  • OGM Ormanspor - Beşiktaş TRC İnşaat maç sonucu: 68-74

OGM Ormanspor - Beşiktaş TRC İnşaat maç sonucu: 68-74

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş TRC İnşaat, OGM Ormanspor’u 74-68 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

04 Mart 2020, Çarşamba 23:09 Son Güncelleme:
- A +
OGM Ormanspor - Beşiktaş TRC İnşaat maç sonucu: 68-74

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş TRC İnşaat, OGM Ormanspor’u 74-68 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Beşiktaş TRC İnşaat, yarı finalde İzmit Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Turgut Işık, Murat Ciner, Halil Erkoç

OGM ORMANSPOR: Nilay Kartaltepe, Damla Gezgin 2, Ogunbowale 14, Robinson 13, Paris 12, Pelin Derya Bilgiç 23, Leedham 4

BEŞİKTAŞ TRC İNŞAAT: Melisa Korkmaz 14, Elif Bayram, Snytsina 14, Bahar Çağlar 21, Elif Emirtekin 19, Middleton 6, Melek Uzunoğlu

1’İNCİ PERİYOT: 18-19

İLK YARI: 32-42

3’ÜNCÜ PERİYOT: 47-56 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...