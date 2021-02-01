OGM Ormanspor-Beşiktaş Icrypex maç sonucu: 68-92

ING Basketbol Süper Ligi’nde 19. haftanın son maçında Beşiktaş Icrypex, OGM Ormanspor’a konuk oldu.

Başa baş oynanan birinci periyotta birçok kez skor eşitliği sağlanırken, çeyreğin son bölümünde daha etkili olan siyah-beyazlılar, ilk periyodu 25-23 önde tamamladı.

Maçın 14. dakikasını OGM Ormanspor, 30-29 önde geçti. Beşiktaş Icrypex, çeyreğin son bölümünde serbest atış çizgisinden ve Şehmus Hazer ile dış atışlardan bulduğu sayılarla devreye 44-39 üstün girdi.

İkinci yarıda skordaki üstünlüğünü koruyan ve farkı açan siyah-beyazlı takım, üçüncü periyodunu 62-55 önde tamamladığı karşılaşmadan 92-68 galip ayrıldı.

Beşiktaş Icrypex’te Alperen Şengün 23, Şehmus Hazer 22 sayıyla oynadı. OGM Ormanspor’da ise Hagins 17, Holloway 14 sayı kaydetti.

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Keseratar, Özlem Yalman, Hüseyin Çelik

OGM Ormanspor: Holloway 14, Hagins 17, Erol Can Çinko 4, Cevher Özer 6, Kloof 9, Efe Ergi Tırpancı 4, Kidd 11, Mert Alemdar, Yiğit Baran Sarıkaya 3

Beşiktaş Icrypex: Şehmus Hazer 22, Blackmon 9, Johnson 12, Sadık Emir Kabaca, Alperen Şengün 23, Can Kaan Turgut 1, Furkan Haltalı 4, Ömer Yasir Küçük 6, Egehan Arna 10, Berry 5

1. Periyot: 23-25

Devre: 39-44

3. Periyot: 55-62

Beş faulle çıkan: 35.02 Hagins (OGM Ormanspor)